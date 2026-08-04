Названа причина миграционного кризиса в Испании

Миграционный кризис в испанской Сеуте вызван скоординированной кампанией и вбросом информации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию по фактчекингу (GFCN).

«Очень вероятно, что это действительно скоординированная кампания об открытии границы и вброс различных трактовок информации об изменении миграционного законодательства Испании», — заявили в организации.

По данным ассоциации, в соцсетях перед инцидентом было создано множество групп с похожими названиями, однако сейчас большинство из них удалены. В них была сообщена ложная трактовка нового испанского закона, из которой можно было сделать вывод, что Испания якобы больше не может депортировать никого, кто прибывает в Сеуту по морю, в то время как в настоящем законе утверждалось лишь об усложнении процедуры проверок перед депортациями. После этого стали появляться сообщения об открытии границ.

Сотни мигрантов выстроились в очередь за бесплатной едой у мечети в испанской Сеуте

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю.