Боррель констатировал смерть европейской солидарности

Европейская солидарность умерла на фоне масштабного миграционного кризиса в Сеуте, рассказал в беседе с журналистами радиостанции Cadena SER экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что значительная часть вины за это лежит на Италии, которая «подожгла фитиль» своей инициативой по Шенгену.

Журналисты напомнили, что в конце июля в испанские анклавы в Африке проникли порядка 70 тыс. мигрантов. Большая часть из них 31 июля и 1 августа покинула Сеуту и Мелилью.

По мнению экспертов, триггером для масштабного вторжения стало решение Верховного суда Испании, которое подарило жителям африканских стран ложную надежду на возможность эмиграции в Европу.

Ситуация в анклавах, жесткие меры Мадрида по выдворению мигрантов вызвали негативную реакцию ряда европейских стран. В частности, Италия, Чехия, Финляндия и Дания призвали ко временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне.

МИД Италии: приостановка Шенгена с Испанией не направлена против Мадрида

Кроме того, Рим начал проверки неевропейских путешественников, прибывающих из Испании, в аэропортах и морских портах.

Боррель выразил сожаление в связи с тем, что «европейская солидарность умерла в Сеуте», и призвал повысить голос против «популистской демагогии».

«Нельзя допускать, чтобы популистская демагогия занимала место верховенства закона и подменяла собой солидарность между государствами-членами Европейского союза. Испания должна повысить свой голос в Совете и потребовать той солидарности, которую Испания всегда оказывала в миграционных проблемах, и защиты своей территории», — отметил экс-глава евродипломатии.

Бывший дипломат поблагодарил за позицию такие страны, как Франция, Ирландия и Португалия, которые отказались подписывать поддержать инициативу Италии и Дании. Он отметил, что идея фактически стала «критикой в адрес страны, пережившей гибридную атаку».