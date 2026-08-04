Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 1,6 тысячи

Количество умерших после заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило более 1,6 тысячи.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

«По состоянию на 1 августа 3 748 подтвержденных случаев, из них 1 657 подтвержденных летальных исходов», — сказал он.

По его словам, эпидемия Эболы прогрессирует, превышая возможности мер реагирования, поэтому организации требуются не только дополнительные финансовые вложения, но и другие ресурсы для расширения возможностей реагирования на всех направлениях.

В частности, лечебные мощности, группы полевых исследователей, бригады по безопасному захоронению умерших и дополнительные работники на местах, отметил представитель ВОЗ.