Названа причина массового прорыва в Сеуту

Наплыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута был спровоцирован публикациями в соцсетях и заблуждениями самих мигрантов, передает AP. В соцсетях утверждалось, что граница Испании стала более доступной, появились видео с маршрутами. Публикации набрали репосты, и тысячи марокканцев отправились в Сеуту.

Некоторые аккаунты, утверждавшие, что граница открыта, впоследствии были удалены. Часть мигрантов также неправильно поняла реформу миграционного законодательства Испании, решив, что она позволит им остаться в стране.

В апреле Испания одобрила реформу, позволяющую легализовать тысячи нелегалов. Однако она касалась только тех, кто жил в стране до 1 января.

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В конце июля в Сеуту проникли около 60 тыс. мигрантов. Власти направили в город полицию и военных.

Соцсети стали ключевым фактором в распространении дезинформации. Власти призывают проверять информацию.

В 2021 году аналогичный кризис в Сеуте также сопровождался слухами в соцсетях. Кроме того, в июле 2026 года Испания ужесточила контроль за распространением недостоверной информации о миграции.