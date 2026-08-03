Трамп объяснил, что убивает Европу

Нелегальная миграция и энергетический кризис разрушают европейские государства и ведут континент к гибели, заявил президент США Дональд Трамп.

«Две вещи убивают Европу. Номер один — иммиграция. Номер два — энергетика», — заявил Дональд Трамп журналистам.

Американский лидер призвал срочно остановить потоки нелегалов, подчеркнув, что миграционная политика ЕС создает гигантские проблемы для безопасности региона.

«Иммиграция — огромная проблема для Европы. Вы пускаете многих людей, которые во многих случаях не станут вам помогать», — отметил президент США.

Резкое заявление Белого дома прозвучало на фоне масштабного миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеута на севере Африки, где за сутки границу пересекли десятки тысяч человек, что вызвало серьезный дипломатический раскол и споры о безопасности шенгенских границ внутри самого Евросоюза.