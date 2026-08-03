Трамп предъявил ультиматум Ирану

У Ирана остался последний шанс заключить сделку на приемлемых условиях, заявил на традиционном брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили американского лидера рассказать, как продвигаются переговоры с Исламской Республикой.

«Это [идущие в настоящее время переговоры] последний шанс. Это их последняя возможность подписать хороший документ», — подчеркнул Трамп.

По его словам, американская сторона настаивает на том, чтобы во вторник, 4 августа, Ормузский пролив был полностью открыт для судоходства.

«Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один», — уточнил президент.

Трамп констатировал, что подробности переговоров станут известны в ближайшее время — «сегодня или завтра».

Ранее массмедиа сообщили, что глава США постоянно говорит о сделке, контактах с Тегераном. Вместе с тем, пояснили обозреватели, иранская сторона утверждает, что прямые переговоры с Вашингтоном не вела и не ведет.