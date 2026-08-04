Трамп оценил доходы нефтяных компаний в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании слишком много зарабатывают. Его слова приводит РИА Новости.

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В беседе с журналистами в Белом доме Трамп заявил о слишком высоких доходах нефтяных компаний в США. Он выразил недовольство сложившейся ситуацией и призвал корпорации снизить стоимость бензина.

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«Когда мы закончим с Ираном, вы увидите, как цены на нефть рухнут. Но они заработали слишком много денег, слишком много. Chevron — слишком много. ExxonMobil — слишком много, слишком много денег», — отметил он.

В начале июля бензин в США снова начал дорожать. Цена выросла с 3,79 до 3,84 доллара за галлон (3,79 литра) бензина марки Regular. Также на 4 цента, до 4,81 доллара подорожал дизель.