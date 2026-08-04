Назван страх Трампа перед Украиной

Президент США Дональд Трамп боится, что поставленные Украине технологии и знания для производства мобильного зенитного ракетного комплекса Patriot будут в будущем направлены против самого Вашингтона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

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«Это не спонтанный жест (...) Это не пустая риторика, Трамп, действительно, опасается, что однажды это оружие окажется направленным против самих США», — отметил эксперт.

Эксперт также указал, что передача лицензии на производство Patriot является ресурсом, который невозможно отозвать впоследствии. По его словам, администрация Трампа боится, что внутриполитическая борьба, проблемы с коррупцией и геополитическая конкуренция могут в будущем превратить Украину во враждебное США государство.

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31 июля Трамп заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot. Заявление прозвучало спустя всего два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.