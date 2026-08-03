Разведка Испании предупреждала МВД о прорыве мигрантов в Сеуту

Национальный разведывательный центр Испании несколько раз информировал министерство внутренних дел о риске массового проникновения нелегалов через границу в Сеуте, сообщает ТАСС со ссылкой на Cadena SER.

Радиостанция отмечает, что предупреждения направлялись в течение нескольких недель перед кризисом 30 июля. Источники называют поворотным моментом решение Верховного суда от 8 июля, запретившее немедленную высылку мигрантов, прибывающих вплавь. В органах безопасности утверждают, что МВД проигнорировало эти сигналы из-за нехватки ресурсов на границе.

Само ведомство настаивает, что не получало от разведки никаких уведомлений. При этом в МВД признают, что с середины июля фиксировался рост числа мигрантов, добиравшихся до Сеуты вплавь, и меры контроля усиливались по мере увеличения потока.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли достичь автономного города вплавь и пешком в обход волнолома, отделяющего Сеуту от Марокко. Власти Испании привлекли военных для обеспечения безопасности. Не менее 72 человек погибли при попытке попасть на территорию. Предполагается, что большинство мигрантов уже вернулись в Марокко.

Премьер-министр Педро Санчес назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. Источники в правительстве сообщили, что организаторы незаконной переправки через соцсети и мессенджеры распространяли искаженную трактовку решения Верховного суда, убеждая людей, что попавшим в Сеуту разрешат остаться в Испании.