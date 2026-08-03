МИД Бахрейна прокомментировал теракт в Москве

Министерство иностранных дел Бахрейна решительно осудило террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства, произошедший 1 августа в ресторане в центре Москвы.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

"Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования правительству Российской Федерации, ее дружественному народу, а также семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в документе.

Ведомство также подтвердило неизменную позицию Бахрейна, "отвергающую преступления, связанные с насилием и терроризмом, которые направлены на подрыв безопасности и стабильности, а также на устрашение мирных граждан".

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Бомбу в здание пыталась пронести женщина, которую остановил охранник. При взрыве погибли они оба и один из посетителей. Ранения получил 21 человек.