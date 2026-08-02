СМИ: Италия предложит создать центры содержания мигрантов из ЕС

Газета Corriere della Sera сообщает, что Италия на заседании совета Европейского союза (ЕС) 4 августа намерена вынести на обсуждение предложение по созданию в ряде стран центров содержания для нелегальных мигрантов из государств ЕС.

© Московский Комсомолец

Согласно сообщению издания, Рим в лице министра внутренних дел Италии Маттео Пьантедози на созванном во вторник, 4 августа, заседании Евросовета представит предложение о создании новых центров для репатриации по албанской модели.

Отмечается, что финансирование всех этих центров будет осуществляться за счет европейских средств, а расположены почти все они будут в Африке.

По данным газеты, предварительные данные свидетельствуют, что такого рода центры могут появиться, в частности, в Руанде, Гане, Сенегале, Тунисе и других странах, среди которых также фигурируют Узбекистан и Армения.