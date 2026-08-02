Пашинян вновь занял пост премьера Армении

Никол Пашинян был утверждён на новый срок на посту премьер-министра Армении.

Это произошло после того, как его выдвинула на пост премьера Армении правящая партия страны. Кандидатуру Пашиняна своим указом утвердил президент Армении Ваагн Хачатурян.

2 августа Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства в рамках предусмотренной законом процедуры, связанной с началом работы парламента нового созыва. Президент Армении принял отставку правительства.