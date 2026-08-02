Трамп «переродился» в секс-символа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил примерить на себя образ короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Изображение с новым неожиданным образом американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

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На снимке политик выступает у микрофона, облаченный в белый костюм с высоким стоячим воротником — деталь, украшенная стразами и драгоценными камнями и явно отсылающая к образу знаменитого исполнителя.

Финализирует наряд орнамент с изображением белоголового орла, традиционного символа США.

Ранее глава США Дональд Трамп намекнул на участие в предстоящих выборах, которые должны пройти в 2028 году. «Сделаем Америку великой снова», — гласит опубликованный в соцсетях слоган, ставший его визитной карточкой. Это уже не первая публикация политика, на которой он иносказательно анонсирует возможное участие в президентской гонке.