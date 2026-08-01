Иран удивил США

Власти США были удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники среди американских должностных лиц.

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По словам одного из чиновников, иранская сторона в последние дни действовала «очень агрессивно». Он рассказал, что иранские военные после удара по базе США в Иордании совершили «дополнительные атаки» против американских сил на Ближнем Востоке.

По данным Axios, в Вашингтоне рассматривают возможность ударов по энергетическим объектам в Иране в ближайшие дни, чтобы заставить Тегеран согласиться на условия США по прекращению огня.

30 июля Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США. По утверждению иранской стороны, в результате были уничтожены три истребителя F-35.