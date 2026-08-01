Президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила лёгкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает Радио телевидение Словении со ссылкой на администрацию главы государства, инцидент произошёл в пятницу в туннеле Кастелец на приморской автомагистрали, когда президент возвращалась из отпуска в Хорватии.

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В ДТП участвовали два полицейских автомобиля, следовавших в составе кортежа для сопровождения охраняемого лица.

По данным полиции города Копер, авария произошла вечером. Наташа Пирц-Мусар провела ночь в больнице в Изоле, после чего была выписана и находится дома. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Недавно стало известно, что на 194 километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском округе Псковской области произошло серьезное ДТП.