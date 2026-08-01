В Испании обвинили страны ЕС в эгоизме

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что некоторые страны ЕС повели себя эгоистично на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Чиновника цитирует ТАСС.

В субботу министр заявил журналистам, что «менее чем за 48 часов ситуация в Сеуте полностью изменилась» и обстановка в городе нормализуется. Большинство стран ЕС выразили свою поддержку Испании в сложной ситуации, но были и те, кто проявил эгоизм.

«Есть страны, которые действительно воспользовались этой [ситуацией] или проявили <...> абсолютно эгоистичную и лишенную солидарности [позицию]», — сказал Фернандо Гранде-Марласка.

30 июля тысячи мигрантов перешли границу между Марокко и испанским автономным городом Сеута. Они добирались вплавь или обходили волнолом, который отделяет Сеуту от Марокко. Минимум 67 человек погибли.

Ряд стран ЕС заявили, что из-за кризиса готовы временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. В частности, Италия в одностороннем порядке ограничила действие Шенгенского соглашения в отношении Испании.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала происходящее в Сеуте.