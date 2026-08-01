Илон Маск заявил о вымирании Европы
Экономически развитые страны Запада движутся к исчезновению, поскольку в них фиксируется рекордно низкая рождаемость. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
В соцсети X Маск прокомментировал диаграмму, показывающую падение уровня рождаемости в странах с наиболее развитой экономикой.
«Из 27 стран ЕС в 21 смертность превышает рождаемость», — написал бизнесмен.
Маск предупредил о невозможности бюджета Испании справиться с наплывом мигрантов
По его словам, большинство стран Запада «давно идет к вымиранию».
Накануне Маск сравнил с зомби-апокалипсисом ситуацию в испанском городе Сеута на севере Африки.