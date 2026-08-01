Экономически развитые страны Запада движутся к исчезновению, поскольку в них фиксируется рекордно низкая рождаемость. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

В соцсети X Маск прокомментировал диаграмму, показывающую падение уровня рождаемости в странах с наиболее развитой экономикой.

«Из 27 стран ЕС в 21 смертность превышает рождаемость», — написал бизнесмен.

Маск предупредил о невозможности бюджета Испании справиться с наплывом мигрантов

По его словам, большинство стран Запада «давно идет к вымиранию».

Накануне Маск сравнил с зомби-апокалипсисом ситуацию в испанском городе Сеута на севере Африки.