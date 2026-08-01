Названы главные риски для энергетики Украины

Критический период для энергетики Украины сместился на промежуток с декабря по февраль и определяется тремя факторами. Об этом заявил НИУ ВШЭ Николай Новик.

По словам эксперта, главными рисками для украинской энергетики станут устойчивые морозы ниже минус 10 градусов, мощные удары по энергетическим узлам и исчерпание газовых запасов к середине сезона.

Новик отметил, что именно совокупность перечисленных рисков может привести к гуманитарному кризису в стране. Наихудшим для Украины сценарием эксперт назвал разрушение систем централизованного теплоснабжения в многоэтажной застройке. Главной уязвимостью при таких обстоятельствах остается неспособность противодействовать баллистическим средствам поражения, пояснил он.

«Изменить этот прогноз способны досрочное соглашение о взаимном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и опережающее финансирование закупок газа европейскими партнерами», — указал эксперт.

При этом он добавил, что собственные запасы ЕС «ниже комфортных уровней, что ограничивает пространство для маневра».

Ранее Новик сообщил, что состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценить как хронически дефицитное. Располагаемая мощность энергосистемы в настоящее время составляет около 11-12 ГВт при потребности в 18-19 ГВт в отопительный период.