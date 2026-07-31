Офис Зеленского потребовал от прокуратуры открыть дело против Лукашенко

Офис Владимира Зеленского призвал генпрокурора Украины возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Обращение офиса было зарегистрировано 30 июля. На данный момент на его основании уголовного дела возбуждено не было. При этом, ранее на адрес офиса Зеленского поступило письмо от белорусской оппозиции, в которой Киев попросили дать правовую оценку действиям Лукашенко в рамках СВО.

В каком именно преступлении офис Зеленского подозревает Лукашенко, не уточняется.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев заявил, что Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной.