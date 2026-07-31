Польша выразила протест России

МИД Польши вручил российскому послу Георгию Михно ноту протеста из-за инцидента с падением неизвестного объекта на востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевьюр на брифинге 31 июля, пишет РИА Новости.

Утром 30 июля польские военные обнаружили в воздушном пространстве республики неопознанный летающий объект. Позже они нашли на вероятном месте его падения воронку диаметром около 10 метров. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это могла быть российская ракета Х-101.

«Российский дипломат получил ноту протеста от заместителя государственного секретаря МИД и советника по национальной безопасности Роберта Купецкого… Посол услышал от нас четкое осуждение враждебных действий, направленных против безопасности суверенного государства и его граждан… Мы подчеркнули, что любая эскалация на границе ЕС и Североатлантического альянса неприемлема», — сказал Вевьюр.

МИД Польши вызвал посла РФ

Как писала «Парламентская газета», в сентябре 2025 года в Польше заявили о повреждении частного дома в Люблинском воеводстве в результате падения российского беспилотника. Спустя время власти Польши сообщили, что на дом упала ракета, выпущенная истребителем F-16 для перехвата дрона.