Алиев заключил союз с президентом постсоветской страны

Президенты Азербайджана и Киргизии Ильхам Алиев и Садыр Жапаров подписали договор о союзнических отношениях между двумя странами. Об этом сообщает Minval Politika в своем Telegram-канале.

Подробности документа пока не разглашаются. Баку и Бишкек также заключили ряд двусторонних соглашений в области энергетики, транспорта, кибербезопасности и иных отраслей.

Встреча проходит в рамках неформального саммита «Центральная Азия — Азербайджан» в киргизском городе Чолпон-Ата. Формат ставит целью сближение стран региона и Баку. Подобные форматы проводятся с разными странами, в том числе с Россией, Китаем и Италией.

Алиев прибыл в Киргизию 30 июля. У трапа самолета его встретил Садыр Жапаров вместе с супругой.