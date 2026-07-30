Пашинян отказался от армянской рыбы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не потребляет выращенную в республике рыбу из-за сомнений в ее качестве. Его слова передает РИА Новости.

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«Это вызовет ажиотаж, но я уже давно не употребляю выращенную рыбу, потому что для меня очевидно, что там есть проблема», — заявил Пашинян.

Об этом он заявил в ходе обсуждения вопроса о государственной поддержке рыбоводческих хозяйств из-за ограничений на экспорт продукции.

Ранее Пашинян ответил на Белоруссии Александра Лукашенко о том, кому нужна Армения.