Нетаньяху сделал резкий выпад в адрес Европы

Европа находится в состоянии упадка и не сможет защитить себя. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому журналисту Шону Хэннити.

© Lenta.ru

«К сожалению, я согласен с вами (в том, что Европа находится в упадке — прим. «Ленты.ру»). И, знаете, я не уверен, что они смогут себя защитить», — сказал он.

Миллиардера обвинили в госизмене за ужин с Нетаньяху

Нетаньяху добавил, что потеряв контроль над ее собственными границами, Европа также утратила контроль над своей судьбой и своим будущим.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп и Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме 28 июля обсудили три возможных сценария дальнейших действий в отношении Ирана. Среди них были дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий.