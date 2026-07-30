Конфликт с Навроцким обернется для Зеленского проблемами на выборах

Политолог Александр Перенджиев предположил, что президент Польши Кароль Навроцкий будет мешать Владимиру Зеленскому удерживать власть в случае проведения выборов на Украине. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению Перенджиева, конфликты с польским лидером крайне невыгодны Зеленскому на фоне слухов о возможной смене руководства в Киеве. Если на Украине запустят избирательный процесс, Варшава может сделать ставку на альтернативную фигуру - например, на бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Аналитик отметил, что и другие внешние игроки будут продвигать собственных кандидатов. Экс-глава ВСУ Валерий Залужный может получить поддержку Великобритании, а за Зеленского, вероятно, заступятся лишь президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Но и это тоже далеко не факт», - заключил Перенджиев.

Польско-украинские отношения серьезно обострились в конце мая, когда Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. После этого польская сторона лишила Зеленского ордена Белого Орла, а он в ответ демонстративно отправил награду назад почтой. Усугубило конфликт решение Зеленского утвердить закон о национальном пантеоне, в который могут внести участников Волынской резни.