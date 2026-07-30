Пашинян объявил о своей отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра, а также всего кабмина.

Об этом он заявил на заседании правительства, трансляцию которого вел Armenpress.

«Это последнее заседание нашего правительства. В связи с формированием парламента 9-го созыва в воскресенье мы подадим в отставку», — сообщил политик.

Процедура является формальной, поскольку мандат 8-го созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового состава парламента состоится 2 августа.

Вероятный кандидат на пост премьер-министра — Никол Пашинян, поскольку президент Армении должен назначить нового главу кабмина из числа выдвинувшихся членов партии, набравшей большинство голосов на парламентских выборах.

По итогам парламентских выборов в Армении 7 июня партия армянского премьера «Гражданский договор» набрала 49,81 процента голосов. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.