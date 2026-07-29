Трамп уснул на похоронах сенатора Грэма*

Президент США Дональд Трамп посетил похороны сенатора Линдси Грэма*, во время которых раздавал мятные конфеты, а после уснул. Об этом пишет Rolling Stone.

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На церемонии прощания с политиком Трамп выступил с эмоциональной речью о многолетней дружбе с ним, а вскоре после возвращения на свое место задремал. На опубликованных кадрах заметно, как президент постепенно начинает медленнее моргать, а затем на некоторое время закрывает глаза.

Во время выступления американский лидер также вспомнил давний конфликт с сенатором и историю с публикацией его личного номера телефона в 2015 году. Кроме того, Трамп угостил вице-президента Джей Ди Вэнса мятными леденцами, сообщается в публикации.

12 июля Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По словам журналистки Маргарет Бреннан, перед своей смертью американский сенатор заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти.

Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что причиной смерти Грэма* могли стать его возраст и проблемы со здоровьем.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.