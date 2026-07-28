Когда президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США, его команда попыталась создать видимость встречающей его толпы. Ради этого к трапу спустился пилот самолета. На это обратил внимание военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Зеленский думал, что летит сегодня в Вашингтон, где его встретят как героя-победителя. Возле трапа никого не было», — сказал Риттер.

Он отметил, что украинского лидера встречала только подавшая в отставку посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек», — добавил аналитик.

Он подчеркнул, что на Западе уже понимают, что украинский лидер зашел слишком далеко.

Ранее журналистка Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на источник сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского была очень предметной.