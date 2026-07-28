Мерц выступил с требованием к Евросоюзу

Берлин не согласен с текущими предложениями Еврокомиссии по увеличению бюджета ЕС, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Трансляцию выступления вел телеканал Phoenix.

Накануне западные массмедиа рассказали, что Германия требует сократить на €400 млрд общеевропейский бюджет на 2028-2034 годы.

«От имени Германии хочу сказать: мы не согласны с текущими предложениями Европейской комиссии. Столь значительное и масштабное увеличение европейского бюджета для нас непосильно», — подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, государства, входящие в ЕС, вынуждены жестко экономить, отказываться от ряда программ, урезать оставшиеся.

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В связи с этим, отметил глава кабмина, ФРГ требует, чтобы ЕС подготовил «проект бюджета с сокращениями во всех сферах, причем в общей сложности на несколько сотен миллиардов евро». Он добавил, что его требования должны быть учтены при формировании бюджета в обязательном порядке.