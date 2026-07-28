Трамп поставил ультиматум Ирану

Американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране в том случае, если Исламская Республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, рассказал журналистам телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

Глава государства напомнил, что в прошлом году американские военные уничтожили ряд иранских объектов, задействованных в ядерной программе. Он добавил, что ВС США смогут уничтожить площадку под горой Пикакс, если потребуется.

«Я точно знаю, что происходит под Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что объект был создан для замены наземного завода, который был уничтожен в 2020 году. Он находится «в сердце горы, под не менее чем 100 метрами скальной породы».

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Многие военные эксперты убеждены в том, что авиаудары не смогут поразить завод. По их мнению, военные смогут завалить входы, но им не удастся повредить цеха и оборудование.