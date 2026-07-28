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В Минске вручены верительные грамоты послов девяти стран

Российская Газета

Общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси. Этими словами на торжественной церемонии вручения 28 июля Президенту страны верительных грамот напутствовал Александр Лукашенко глав дипмиссий зарубежных стран.

В Минске вручены верительные грамоты послов девяти стран
© Российская Газета

Глава государства констатировал, что РБ по праву считает себя частью глобального большинства. И, обращаясь к дипломатам, он отметил, что многие из них представляют страны глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет.

Входящие в него государства, по его словам, "имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов". Кроме того, им присущи уважение к национальному суверенитету, "неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства", - подчеркнул Лукашенко.

"Наша история, героический и одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и права "людзьмі звацца", как сказал белорусский классик", - заявил Президент.

Обозреватели уточняют, что на церемонии дипломаты представляли Бразилию, Ливию, Монголию, Мьянму, Руанду, Саудовскую Аравию, Республику Корею, Перу и Узбекистан.

Президент выразил убеждение, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси, сообщают новостные порталы.