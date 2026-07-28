В Минске вручены верительные грамоты послов девяти стран

Общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси. Этими словами на торжественной церемонии вручения 28 июля Президенту страны верительных грамот напутствовал Александр Лукашенко глав дипмиссий зарубежных стран.

Глава государства констатировал, что РБ по праву считает себя частью глобального большинства. И, обращаясь к дипломатам, он отметил, что многие из них представляют страны глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет.

Входящие в него государства, по его словам, "имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов". Кроме того, им присущи уважение к национальному суверенитету, "неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства", - подчеркнул Лукашенко.

"Наша история, героический и одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и права "людзьмі звацца", как сказал белорусский классик", - заявил Президент.

Обозреватели уточняют, что на церемонии дипломаты представляли Бразилию, Ливию, Монголию, Мьянму, Руанду, Саудовскую Аравию, Республику Корею, Перу и Узбекистан.

Президент выразил убеждение, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Беларуси, сообщают новостные порталы.