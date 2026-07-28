Нетаньяху поделится сведениями о ядерной программе Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон намерен поделиться с президентом США Дональдом Трампом разведданными о горе Коланг Газ Ла, расположенной недалеко от ядерного объекта в иранском Натанзе, сообщает New York Post.

По данным издания, израильский премьер также предоставит американскому лидеру сведения о ядерной и ракетной программах исламской республики. Ожидается, что разведывательная информация станет ключевой темой переговоров двух лидеров в Вашингтоне.

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Официальный Тегеран уже отреагировал на поступающую информацию. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что заявления Трампа о предполагаемом новом ядерном объекте не имеют под собой оснований.

По его словам, навязчивое внимание Вашингтона к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведётся, является не чем иным, как сфабрикованным предлогом для агрессии и диверсий. Иранская сторона отвергает все обвинения в создании новых ядерных объектов.