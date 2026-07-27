Грузия усомнилась в эффективности членства в Евросоюзе

Большие страны Европы «похищают» Евросоюз, что заставляет небольшие государства задуматься об эффективности членства в объединении, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он отметил, что к инициативе Германии отменить правило принятия решений в ЕС консенсусом присоединилось уже 12 стран, что «создает фундаментальную опасность не только политическому равновесию в Европе и процессу расширения, но и ценностям, на которых основано это объединение».

По словам главы высшего законодательного органа Грузии, страны-кандидата в ЕС с 2023 года, в случае принятия этого решения «ЕС из объединения равных стран гарантированно превратится в союз больших государств».

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Как считает Шалва Папуашвили, «при отмене принципа консенсуса маленькие страны не смогут защищать свои жизненные интересы, если эти интересы не будут совпадать с планами большинства».

«В таком случае членство в ЕС приведет к практически полной утрате суверенитета, – заявил он. – Возможные изменения станут катастрофой для небольших стран».

«Поэтому все более актуальным будет вопрос о целесообразности членства, если у тебя изначально отбирают самые главные выгоды и рычаги, – отметил председатель парламента Грузии. – Исчезают политическая привлекательность и фундаментальная мотивация членства».

По его словам, «в таких условиях, возможно, маленьким странам будет более выгодно остаться вне Евросоюза, чтобы как минимум сохранить свободу принятия независимых решений».