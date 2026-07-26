Нетаньяху обсудил с Рубио меры против МУС

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудил с главой Госдепа США Марко Рубио меры против МУС.

«Я разговаривал с Рубио, и он подтвердил намерение США решительно действовать против этой организации, которая... пытается поработить их (суверенных стран. — RT) безопасность посредством резолюций коррумпированных чиновников в Гааге», — цитирует его ТАСС.

По словам Нетаньяху, отстранение экс-прокурора МУС Карима Хана «обнажило несправедливость и глубокую коррупцию» во всей организации.

В российском МИД выразили надежду, что экс-прокурора МУС Карима Хана можно будет привлечь к ответственности в России.

При этом сам Карим Хан намерен оспорить решение об отстранении с поста прокурора МУС.