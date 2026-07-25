Попытки главы киевского режима Владимира Зеленского навязать «турбо-присоединение» в Европейский союз не разделяют в Вене. На это указала министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр.

По ее словам, складывается впечатление, что в последние месяцы украинскому лидеру нравится диктовать ЕС дату вступления. Но присоединение по запросу, конечно, это невозможно, подчеркнула глава ведомства.

Киев продолжает находиться в состоянии конфликта, сроки окончания которого неизвестны. И обещать украинскому руководству полноправное членство к 2029 году никто сегодня не может.

«… еще многое предстоит сделать, например, в борьбе с коррупцией, в обеспечении верховенства закона или в принятии европейского права. Но частичное членство, то есть посредством „постепенной интеграции“, может стать путем для всех стран, желающих присоединиться», — заключила Бауэр.

Ранее источник The Wall Street Journal рассказал, что Белый дом предупреждал Киев о недопустимости нанесения ударов по судам и нефтяной инфраструктуре третьих стран в Черном море.