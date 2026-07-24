Президент США Дональд Трамп высказался о выборах в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во время разговора с журналистами он заявил, что Венесуэла еще не готова к выборам. Почему он так считает, глава Белого дома не уточнил. При этом Трамп добавил, что со временем в Венесуэле пройдут выборы, а США «будут в центре этого».

«Что касается выборов в Венесуэле, страна к ним пока не вполне готова. Тем не менее, был достигнут значительный прогресс. <...> Они пока не готовы к выборам, но со временем будут готовы, и мы будем находиться в самом центре этого процесса», — заявил он.

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Напомним, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, после чего бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента страны Николаса Мадуро.