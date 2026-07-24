Сурки вышли на OnlyFans

Ученые из калифорнийского университета создали аккаунт сурков на популярной в платформе OnlyFans, которая стала известна как портал развлечений для взрослых. Об этом сообщает Live Science.

Как рассказал профессор университета и глава проекта по изучению сурков, на такой шаг они пошли из-за финансовых соображений. Ранее в США сократилось финансирование исследований, что затронуло изучение грызунов. Чтобы найти дополнительные инвестиции, ученые решили завести аккаунт на OnlyFans — туда будут выкладывать видеоролики с животными. При этом, на опубликованных видеороликах нет никакого контента для взрослых — сурки играют, копают и занимаются прочими делами. Из-за этого рейтинг кадров оценили как «доступный для аудитории любого возраста».

На страницу сурков уже подписались несколько десятков человек, что является не слишком большим числом по меркам платформы. Но ученые считают, что польза от аккаунта все же есть — он выполняет задачу популяризации науки.