Варшава отреагировала на предупреждение Минска о теракте

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти его страны изучают информацию о готовящемся теракте, которую Варшава получила от МИД Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сикорского, Польша серьезно относится к подобной информации. При этом, он также уточнил, что расследование еще идет — никаких подробностей о его результатах дипломат не привел.

«Это дело появилось несколько часов назад. Мы его еще исследуем, но, конечно, мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем», — рассказал Сикорский.

Белоруссия предупредила Польшу о возможном теракте

Согласно информации МИД Белоруссии, теракт готовится человеком, которого осудили в Белоруссии по ряду статей уголовного кодекса.