Варшава отреагировала на предупреждение Минска о теракте
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти его страны изучают информацию о готовящемся теракте, которую Варшава получила от МИД Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сикорского, Польша серьезно относится к подобной информации. При этом, он также уточнил, что расследование еще идет — никаких подробностей о его результатах дипломат не привел.
«Это дело появилось несколько часов назад. Мы его еще исследуем, но, конечно, мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем», — рассказал Сикорский.
Белоруссия предупредила Польшу о возможном теракте
Согласно информации МИД Белоруссии, теракт готовится человеком, которого осудили в Белоруссии по ряду статей уголовного кодекса.