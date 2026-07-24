Мерц объявил о первых перестановках в правительстве

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал первые кадровые перестановки в правительстве и предупредил, что они не станут последними.

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Причиной изменений стала отставка Йенса Шпана, возглавлявшего фракцию ХДС/ХСС в Бундестаге. На его место Мерц предложил кандидатуру Торстена Фрая, который сейчас руководит Ведомством федерального канцлера. По словам канцлера, ему удалось оперативно согласовать эту кандидатуру с главой ХСС Маркусом Зёдером. Избрание Фрая на пост председателя фракции запланировано на внеочередное заседание фракции, которое пройдёт в следующую среду.

Новым главой Ведомства федерального канцлера и федеральным министром по особым поручениям станет министр здравоохранения Нина Варкен — таким образом, впервые в истории Германии эту должность займёт женщина. Мерц высоко оценил профессиональные качества Варкен, отметив её способность проводить реформы даже в условиях серьёзного сопротивления, а также компетентность в решении сложных и разноплановых задач.

Министерство здравоохранения возглавит генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн. Канцлер подчеркнул особую значимость этого ведомства в рамках реформаторского курса правительства, а также отметил, что Минздрав управляет одним из самых динамично развивающихся секторов национальной экономики.

Мерц также сообщил, что в правительстве ожидаются и другие кадровые изменения. Однако из‑за летних парламентских каникул принятие соответствующих решений потребует ещё некоторого времени — о них канцлер пообещал рассказать позднее.