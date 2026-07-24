Зеленский встретится с Трампом 28 июля во время визита в США. Будет (помимо обычного «дай») обсуждать новые условия для России в процессе «урегулирования» российско-украинского конфликта. То, что они будут выдвинуты, стало очевидно после того, как повстречались Лавров и Рубио.

Лавров рассказал: «Президент Трамп, я не выдаю большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже: "Вот это наше предложение, да, там частично компромиссное", и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса».

То есть России было предложено пойти на компромиссы, и Россия согласилась. Потому что США после переговоров в Анкоридже заверяли Россию, что «Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования», но «у них не вышло».

Наверное надо предположить, что никогда такого отрицательного опыта не было: всегда, и в Минске, и в Стамбуле, выходило, а тут вот не вышло. Но зато, как сказал Лавров: «Наша совесть чиста. Как знаете, слово пацана: пацан сказал, пацан сделал».

Точнее — пацан, в рамках компромиссов, не сделал то, что мог бы делать.

А Запад, как только (опять) почувствовал, что Россию можно прогибать, вовсе не пошел на встречу (опять). И с новым рвением начал накачивать Киев оружием и наращивать его производство. В результате — массированные налеты вглубь России, горящие НПЗ, оборонные заводы и склады ВБ.

По итогу Лавров говорит: «С той стороны, подход уже модифицирован, судя по цитате Рубио».

Рубио, напомню, заявил после встречи с Лавровым, что анкориджские идеи и тогда не слишком устраивали Украину, а теперь и подавно, поскольку россияне уже «подвергаются ударам глубоко на своей территории — чего не наблюдалось в конце года». И для того, чтобы мир наступил, нужны какие-то «новые идеи и концепции», которые США предложат «в подходящей обстановке и форме, если представится такая возможность и сложатся подходящие условия».

Стало известно о новой встрече Трампа и Зеленского

Новые «идеи и концепции», разработанные, очевидно, европейцами, Зеленский и повезет Трампу. Очень сомнительно, что теперь требования к России в плане уступок будут мягче, чем они были в Анкоридже.

Невесть откуда взявшаяся идея, убеждение даже, что на Западе кто-то хочет пойти нам навстречу и помочь, — крайне живуча. Никак ее не вытравить.