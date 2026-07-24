Трамп разочаровался в союзнике

Президент США Дональд Трамп разочаровался в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху после начала военной операции против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

В статье отмечается, что отношения между Трампом и Нетаньяху стали более напряженными на фоне конфликта с Тегераном. По данным издания, американский президент неоднократно выражал разочарование в израильском премьере, заявляя своим помощникам о нежелании встречаться с ним.

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Ранее сообщалось, что Трамп был взбешен тем, что Нетаньяху раскритиковал его планы передать Турции истребители F-35. Как рассказал источник Axios, американский лидер заявил, что «Биби не имел права» вмешиваться в этот вопрос.