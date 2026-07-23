Трамп не пустил прокурора МУС: Хан пропустит решающее заседание

Глава МУС Карим Хан не примет участия в закрытой сессии Ассамблеи по своему делу из-за визового запрета со стороны США. Агентство AP связывает это с санкциями Трампа, введёнными в ответ на расследование действий израильской армии в Газе.

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Команда юристов прокурора направила возражение: «Нам неизвестен ни один суд или трибунал в надлежащей и справедливой правовой системе, который запрещал бы человеку, которому грозит самое серьезное профессиональное наказание, быть заслушанным».

Специальное заседание состоится 24 июля в Нью-Йорке. На нём будет рассматриваться вопрос об отстранении Хана после обвинений в сексуальных домогательствах, прозвучавших осенью 2024 года. В мае 2025-го он уже ушёл в административный отпуск, а летом появились данные о новом эпизоде, относящемся к 2009 году, связанном с неоплачиваемой стажёркой в его офисе.