Британия эвакуировала дипломатов из Ирана

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что в связи с ухудшением ситуации в области безопасности британский дипломатический персонал был временно эвакуирован из Ирана.

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Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану, на что Тегеран ответил ударами по базам США в регионе, обвинив Вашингтон в срыве соглашения.

Ранее сообщалось, что в МИД Ирана выступили с предупреждением в адрес США.