В Конгрессе США произошла перепалка между членами комитета по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий в ходе слушаний с участием американского постпреда при ООН Майкла Уолтца. Причиной стали ответы дипломата, передает РИА Новости.

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Конгрессмен-демократ Брэд Шерман стал перебивать Уолтца во время его ответа по Ирану, пока тот рассказывал о принятых резолюциях ООН, согласно которым Иран не должен обладать ядерным оружием. Шерман повторял: «Я требую вернуть свое время».

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Он потребовал от председателя комитета республиканца Брайана Маста навести порядок, однако он встал на сторону Уолтца. «Вы задали ему вопрос. Он пытается ответить», — пояснил Маст.

За Шермана вступился демократ Грегори Микс. Он указал, что на слушаниях время принадлежит члену комитета, а не приглашенному человеку.

«Не задавайте вопросы, если не хотите получать ответы», — заключил Маст. Перепалка длилась несколько минут.

Ранее в США Дональда Трампа. По мнению экспертов, из-за усиливающихся противоречий на фоне конфликта с Ираном постепенно формируется другой лагерь, который может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.