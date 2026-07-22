В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра

Неизвестный прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, вероятно, в знак несогласия с его политикой, но тот решил не выдвигать никаких обвинений, сообщила пресс-служба правительства, уточнившая, что инцидент произошел в среду на Западном вокзале в Будапеште.

"В Петера Мадьяра плюнули. Премьер-министр не станет выдвигать обвинений и пожелал здоровья человеку, оскорбившему его", - говорится в заявлении пресс-службы.

По ее словам, глава правительства шел по перрону вместе с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези перед презентацией плана развития железнодорожной сети, когда стоявший там человек зашел им за спину и плюнул в Мадьяра.

Охрана немедленно увела хулигана, но премьер не стал настаивать, чтобы против него завели дело. По его мнению, такие люди не виноваты в том, что "в их сердцах живет ненависть". Вина за это ложится на пропаганду, которую осуществляло прошлое правительство Виктора Орбана, заявила пресс-служба. Там считают, что "признаки этого исчезают и Венгрия движется к тому, чтобы стать гуманной страной".