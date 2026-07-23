Трамп рассказал, кто управляет Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп раскрыл, кто сейчас управляет Венесуэлой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, сейчас Венесуэлой управляет министр энергетики США Крис Райт. Он также добавил, что народ Венесуэлы «очень счастлив», а США стали «много зарабатывать» на нефти из Венесуэлы.

«У нас крупнейшие в мире нефтяные компании идут и ведут такой бизнес, который все считали невозможным. И мы забираем часть (венесуэльской нефти — прим. ред), и нам это положено. И они тоже забирают часть. <...> Венесуэла теперь зарабатывает больше, чем когда бы то ни было. И мы тоже много зарабатываем», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США близки к тому, чтобы нанести по Ирану «мощнейший удар».