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Трамп раскрыл, кто управляет Венесуэлой

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп раскрыл, кто сейчас управляет Венесуэлой. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп рассказал, кто управляет Венесуэлой
© ТАСС

По словам Трампа, сейчас Венесуэлой управляет министр энергетики США Крис Райт. Он также добавил, что народ Венесуэлы «очень счастлив», а США стали «много зарабатывать» на нефти из Венесуэлы.

«У нас крупнейшие в мире нефтяные компании идут и ведут такой бизнес, который все считали невозможным. И мы забираем часть (венесуэльской нефти — прим. ред), и нам это положено. И они тоже забирают часть. <...> Венесуэла теперь зарабатывает больше, чем когда бы то ни было. И мы тоже много зарабатываем», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США близки к тому, чтобы нанести по Ирану «мощнейший удар».