Зеленский официально уволил главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
«Уволить Сырского Александра Станиславовича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте документа.
Кроме того, должности Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.
С последним назначением существуют юридические трудности. Закон о национальной безопасности страны указывает, что президент может назначать руководство ВСУ только по представлению министра обороны, который на данный момент отсутствует. Несмотря на это Драпатый заявил, что уже приступил к исполнению обязанностей.