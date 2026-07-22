Зеленский официально уволил главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Уволить Сырского Александра Станиславовича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте документа.

Кроме того, должности Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

С последним назначением существуют юридические трудности. Закон о национальной безопасности страны указывает, что президент может назначать руководство ВСУ только по представлению министра обороны, который на данный момент отсутствует. Несмотря на это Драпатый заявил, что уже приступил к исполнению обязанностей.