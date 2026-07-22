Макрон не принял отставку главы Минэкологии

Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил прошение об отставке, поданное ему министром экологического перехода Франции Моник Барбю.

Как сообщило Agence France Presse, министр после этого согласилась продолжить работу в правительстве.

"[Министр] продолжит выполнение своих обязанностей по просьбе президента, заверившего ее в своей поддержке", - приводит агентство заявление пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что министр согласилась остаться в правительстве "в связи с необходимостью срочных мер по борьбе с последствиями изменения климата". Также она "подтвердила свое несогласие с окончательной версией законопроекта о чрезвычайных мерах в сельском хозяйстве".

Ранее Барбю в соцсети LinkedIn сообщила о намерении подать прошение об отставке после того, как парламент принял законопроект, который среди прочего разрешает использование в сельском хозяйстве запрещенных ранее пестицидов. Она заявила, что изначально ее ведомство согласовало с Минсельхозом "уравновешенный" текст законопроекта и получила гарантии, что текст будет отозван в случае включения в него положений о разрешении пестицидов. Однако после того как Сенат добавил в законопроект соответствующую поправку, правительство "не выполнило свое обещание и помешало провести дебаты об отмене" этой поправки.

Во вторник Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за принятие законопроекта о срочных мерах по защите сельского хозяйства. Текст среди прочего предусматривал изменения, связанные с более благоприятным для фермеров распределением водных ресурсов, позволял отступать от некоторых экологических норм, касающихся загрязнения воды, упрощением строительства животноводческих комплексов и ослабления защиты волков как вида. Кроме того, текст законопроекта, выросший с двадцати до примерно пятидесяти статей, предполагал среди прочего восстановление разрешения на использование в сельском хозяйстве двух пестицидов из семейства неоникотиноидов, которые были запрещены во Франции, но разрешены в других странах Европы. Это уже вторая попытка вернуть их использование в аграрной отрасли - предыдущий закон о сельском хозяйстве, принятый летом прошлого года, также включал в себя эту меру, однако уже после его принятия парламентом Конституционный совет Франции отменил соответствующее положение закона, одобрив его оставшуюся часть.