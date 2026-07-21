Макрон объявил о запрете соцсетей для детей

Детям младше 15 лет во Франции будет запрещено пользоваться социальными сетями с 1 сентября, заявил в соцсети Х президент республики Эммануэль Макрон.

Во вторник, 21 июля, французские СМИ рассказали, что Национальное собрание в первом чтении приняло законопроект, который запрещает детям младше 15 лет использовать социальные сети

Запрет будет вводиться поэтапно. С 1 сентября 2026 г. детям младше 15 лет запретят создавать новые аккаунты в социальных сетях. С января 2027 г. ограничение распространится и на уже существующие учетные записи.

«Я обещал это сделать — и теперь закон принят: с началом нового учебного года социальные сети будут запрещены для детей младше 15 лет. Благодарю парламентариев», — подчеркнул Макрон.

Президент уточнил, что, после того закон будет одобрен Конституционным советом, можно будет перейти к практической реализации этой меры и обеспечить защиту детей в интернете.

Ранее сообщалось, что инициатива по введению запрета для детей пользоваться интернетом столкнулась с сопротивлением законодателей — ряд парламентариев выступал против принятия закона, часть поддерживала, но с оговорками и поправками.