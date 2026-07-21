Зеленский встретился с Федоровым

Владимир Зеленский 20 июля провел встречу с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Об этом сообщил журналистам советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

О встрече со слов Литвина пишут агентство РБК-Украина, издания "Инсайдер" и "Новости Live", однако подробностей встречи не приводится.

При этом несколько часов назад Литвин заявил, что у Зеленского завершилась "одна почти решающая" встреча и проходит еще одна - "уже, фактически, решающая".

В то же время в Киеве и других городах Украины шестой день подряд продолжаются протесты из-за отставки Федорова.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского.