Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН
Статус партнера по диалогу признан за Турцией в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Турция признана партнером АСЕАН по диалогу решением министров иностранных дел стран - членов организации в Маниле", - написал министр.
Фидан напомнил, что Турция подала заявку на получение статуса в 2024 году. "Это событие чрезвычайно важно для усиления нашего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, восточной оси нашей глобальной дипломатии, продвижения нашей долгосрочной стратегии в отношении региона АСЕАН и завершения наших существующих проектов", - отметил глава МИД Турции.
"С момента закладки основы наших институциональных отношений с АСЕАН в 2010 году мы расширили наше сотрудничество со странами организации во всех областях и увеличили объем торговли с $6,5 млрд до $16 млрд. Мы надеемся, что благодаря нашему статусу партнера по диалогу политическое и экономическое сотрудничество с регионом АСЕАН, население которого составляет около 700 млн человек, а объем экономики превышает $4 трлн, будет и дальше углубляться", - подчеркнул Фидан.