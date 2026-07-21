Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН

Статус партнера по диалогу признан за Турцией в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Турция признана партнером АСЕАН по диалогу решением министров иностранных дел стран - членов организации в Маниле", - написал министр.

Фидан напомнил, что Турция подала заявку на получение статуса в 2024 году. "Это событие чрезвычайно важно для усиления нашего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, восточной оси нашей глобальной дипломатии, продвижения нашей долгосрочной стратегии в отношении региона АСЕАН и завершения наших существующих проектов", - отметил глава МИД Турции.